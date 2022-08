Am 1. September soll die Energiesparverordnung der Bundesregierung in Kraft treten. Diese beinhaltet unter anderem, dass Denkmäler nicht mehr angestrahlt werden und Leuchtreklamen um 22 Uhr erlöschen sollen. Wie Pressesprecherin Sonja Kowol auf Anfrage mitteilt, schaltet die Stadt Bad Dürkheim daher die große Beleuchtung der Saline ab. Um die Sicherheit für Fußgänger und Radfahrer zu gewährleisten, bleibe eine kleine Beleuchtung zwischen den Säulen an. Weitere Denkmäler wie die Klosterruine Limburg werden ebenfalls nicht mehr angestrahlt. Der Drachenfels Club wird sowohl bei der Michaeliskapelle als auch auf dem Kaffeemühlchen eine Notbeleuchtung bis 24 Uhr aufrechterhalten. In der VG Wachenheim wird nach Angaben von Bürgermeister Torsten Bechtel (CDU) die Wachtenburg nicht mehr angestrahlt. Außerdem werden alle Brunnen abgestellt. Wo die Beleuchtung mit der Straßenbeleuchtung gekoppelt sei, gebe es noch Schwierigkeiten. Dies sei zum Beispiel bei der St. Georgskirche in Wachenheim der Fall.