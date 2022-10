Explodierende Kosten für Strom und Gas, steigende Preise für Lebensmittel und andere Dinge des täglichen Bedarfs, dazu der nahende Winter: Besonders Menschen mit geringem Einkommen könnten in den kommenden Monaten in Bedrängnis geraten – auch in einer wohlhabenden Stadt wie Bad Dürkheim. Doch welche Pläne gibt es, um die Belastungen abzufedern?

Sie denke beispielsweise an Seniorinnen und Senioren mit kleiner Rente, die aus Sparsamkeit nicht mehr heizen oder an Familien, die sich aus Kostengründen warme Dusche oder Mahlzeiten verkneifen, gibt Erste Beigeordnete und Sozialdezernentin Judith Hagen (Grüne) Einblicke in ihre Überlegungen. Um für diese Menschen Angebote zu schaffen, tagt seit Anfang September ein runder Tisch. Mit dabei sind Ortsvorsteher, Gemeindeschwester plus, Vertreter von Arbeiterwohlfahrt (Awo), Mehrgenerationenhaus (MGH), Tafel sowie der evangelischen Kirchengemeinde. „Der Grat zur Panikmache ist natürlich schmal. Aber wir wollen vorbereitet sein, falls es zu Krisen kommt“, erklärt Hagen. Das Gremium ist dabei, einen Stufenplan zu entwickeln, um Hilfsbedürftige zu unterstützen. Das Augenmerk gilt dabei vorrangig Lebensmitteln und Wärme.

In den Ortsteilen sollen in einem ersten Schritt Angebote wie Seniorencafés oder Bürgersprechstunden als regelmäßige Möglichkeiten zum Austausch auf- oder ausgebaut werden. Eine Schlüsselrolle soll sowohl in Ortsteilen als auch im Stadtgebiet – ähnlich wie in der Hochphase der Pandemie – die Nachbarschaftshilfe spielen.

Mittagstisch bei der Awo

In der Kernstadt stehen MGH und Awo mit verschiedenen Angeboten im Fokus: Im Mehrgenerationenhaus gibt es beispielsweise das Konzept des „offenen Wohnzimmers“ (täglich 15 bis 16.30 Uhr) als regelmäßige Möglichkeit zum Aufenthalt und zur Kontaktaufnahme. Die Awo bietet jeden Mittwoch einen Mittagstisch an, auch gibt es dort beispielsweise einen regelmäßigen Skat-Treff.

Explizit weist die Stadtverwaltung darauf hin, dass die Bücherei nicht nur ein guter Ort zum Lesen ist, sondern dass man sich dort auch aufwärmen kann. Das Wort Wärmeinseln möchte Hagen aber unbedingt vermeiden: Diese würden erst dann eingerichtet, wenn es kein Gas mehr gibt. Dieses Szenario halte sie zwar für sehr unwahrscheinlich, dennoch arbeite man auch dafür an Lösungen. Dies wäre der dritte und letzte Schritt im Stufenplan.

Nach wie vor Aufnahmestopp bei der Tafel

Sollte sich zeigen, dass viele Menschen die Möglichkeit nutzen wollten, sich in der Bücherei aufzuwärmen, ließe sich auch schnell der Veranstaltungsraum im Haus Catoir nutzen, sagt Hagen. Bei der Versorgung mit Lebensmitteln setzt der runde Tisch auch auf die Tafel. Wie deren Vorsitzender Werner Grill bestätigte, gilt dort aber nach wie vor ein Aufnahmestopp. Darüber entscheide der Vorstand von Woche zu Woche.

Im Gespräch für die zweite Stufe des Plans ist eine Zusammenarbeit zwischen Tafel und MGH etwa beim Packen von Lebensmittelpaketen oder dem Bereitstellen von Gutscheinen nach dem Vorbild der Lebensmittelnothilfe während der Pandemie, so Hagen. Welche weiteren Maßnahmen in Stufe zwei und drei ergriffen werden, hänge von den weiteren Entwicklungen ab, sagt die Sozialdezernentin – etwa wie die Deckelung des Gaspreises konkret aussehen wird.

Noch Fragen?

Informationen zu Angeboten von MGH und Awo gibt es unter www.bad-duerkheim.de/mehrgenerationenhaus oder unter awo-bad-duerkheim.jimdosite.com