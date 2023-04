Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Die Energiekrise zehrt am Geldbeutel und an den Nerven: Strom und Gas werden immer teurer, viele Menschen verzweifeln mittlerweile an den Kosten. Eine von ihnen ist Susa Dorné, Leiterin der Wildvogelrettung Bad Dürkheim. Sie sieht in den Teuerungen eine Gefahr für die Tierwelt.

Eigentlich ist die Herbst- und Winterzeit für Susa Dorné von der Wildvogelrettung die ruhigere Zeit im Jahr, erzählt sie. Viele Jungvögel sind bereits aufgepäppelt und kräftig