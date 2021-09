Er auf dem Geh- und Radweg, sie daneben auf der Fahrbahn: So waren ein 34-jähriger Dürkheimer und eine 38-jährige Offenburgerin, jeweils mit einem E-Scooter, nach Angaben der Polizei am Freitag um 19.55 Uhr im Triftweg in Bad Dürkheim in Richtung Kanalstraße unterwegs. Kurz vor der Einmündung der Dresdener Straße sei der Mann ohne Fremdeinwirkung gestürzt – wohl alkoholbedingt, vermuten die Beamten. Bei dem Sturz verletzte er sich demnach am Kopf, am Knie und an der Schulter und wurde mit Verdacht auf eine Schulterfraktur ins Krankenhaus eingeliefert. Da der Dürkheimer zuvor Alkohol getrunken haben soll, wurde ihm auch eine Blutprobe entnommen. Seine Begleiterin, die ebenfalls unter Alkoholeinfluss stand, machte in der Dürkheimer Polizeiinspektion einen Atemalkoholtest. Den Mann erwartet nun abhängig vom Ergebnis der Blutprobe ein Strafverfahren, gegen die Frau wurde ein Ordnungswidrigkeitenverfahren eingeleitet.

Vor diesem Hintergrund erinnert die Polizei daran, dass die 0,5-Promille-Grenze auch für Elektrokleinstfahrzeuge wie E-Scooter gilt. Bei einer Blutalkoholkonzentration von 0,5-Promille könne bereits ein Bußgeld von 500 Euro sowie ein Fahrverbot von einem Monat verhängt werden. Darüber hinaus werden zwei Punkte im Fahreignungsregister eingetragen. Bezüglich der E-Scooter heben die Beamten hervor, dass die Mitnahme von Personen und Gegenständen auf dem Trittbrett, das Fahren auf Gehwegen und in Fußgängerzonen, das Anhängen an andere Fahrzeuge sowie Behinderungen und Gefährdungen verboten sind.