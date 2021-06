Am Freitag um 5.30 Uhr ist der Polizei in Bad Dürkheim ein viel zu schnelles Mofa aufgefallen. Bei der folgenden Kontrolle in Höhe des Wurstmarktplatzes räumte der 62-jährige Fahrer ein, dass sein Roller 65 Kilometer in der Stunden schafft. Gemäß der Betriebserlaubnis dürfte das Gefährt aber lediglich 25 Stundenkilometer fahren. Die technischen Veränderungen wären bereits vor dem Kauf des Rollers vorgenommen worden, erklärte der Mann den Beamten. Da er zudem keinen entsprechenden Führerschein besaß, wird nun wegen Fahren ohne Fahrerlaubnis gegen ihn ermittelt.