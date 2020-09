Beim RHEINPFALZ-Benefizlauf 2020 wird der Endspurt eingeläutet: Am Samstag ist nach knapp vier Wochen Schluss im Corona-Jahr. „Individuell starten für den guten Zweck“ war die Devise – statt Gemeinschaftslauf rund um den Gradierbau, der just an diesem Tag stattgefunden hätte. Stand gestern sind bereits knapp 2800 Euro gesammelt worden.

Dabei wird es nicht bleiben, da können sich die Ausrichter sicher sein. Von der Sparkasse dürfte noch ein vierstelliger Betrag kommen, nachdem der Vorstand für seine Belegschaft drei Euro pro Runde ausgelobt hat und „Teamchefin“ Sabine Haas schon für die erste Laufgruppe des Hauses 349 Runden vermeldete – „trotz Hitze“. Die Messlatte für die zweite Gruppe, die in dieser Woche antreten wollte, liegt also hoch.

Stark unterwegs waren auch die 40 Mitglieder des Dürkheimer Laufclubs, die Sven Stiegler für den gemeinsamen LC-Abend mobilisiert hatte (wir berichteten). Ihre Ausdauer addierte sich auf 687 Runden. Stiegler, selbst Läufer und seit Jahren Sponsor des LC, hatte einen Euro pro Runde zugesagt. Mit den Spenden der Starter kam der Betrag von exakt 777 Euro zusammen.

Sie laufen und laufen und laufen

Und dann sind da noch die „Walking Girls“ des Ambulanten Hospizdienstes: Die fleißigen Benefizlauf-Debütantinnen haben 231 Runden absolviert und damit fast 1200 Euro „erlaufen“. Das Team will sich mit dem Einsatz für die letztjährige Spende über 1000 Euro an den Hospizdienst bedanken. Deshalb laufen und laufen und laufen sie – allen voran Christa Hoffmann, die als erste Starterin am 1. September zugleich die unermüdlichste ist: Am Sonntag hat sie ihre 100. Runde hingelegt – und auch nach mehr als 68 Gesamtkilometern noch Luft.

Da dürfte auch der Schirmherr den Hut ziehen: Ausdauerathlet Markus Merk und seine Frau Sabine haben sich in zwei Anläufen am Gradierbau jeweils eine Marathondistanz vorgenommen. Fast 700 Mal wurde bislang Merks Video auf der Facebook-Seite Salinenlauf 2020 angeklickt, wo die FCK-Ikone fürs Mitmachen wirbt: „Laufend helfen ist auch im Jahr von Covid-19 eine fantastische Geschichte – seid dabei!“

Die Starts der Sparkasse und des Stiegler-LC-Teams zeigen beispielhaft: Viele Fans des Benefizlaufs halten ihm auch in diesem Ausnahmejahr die Treue. So wollte gestern Abend die fröhliche „Damenradsportgruppe“ um Sponsorin Brigitte Bischoff ihre Runden drehen. Die Verbundenheit der Menschen zu der Veranstaltung geht auch aus der Mail von Andreas Kreuzer hervor: Obwohl er diesmal mit seiner Familie nicht mitmachen kann, „ist mir der Lauf ein wichtiges Anliegen“, schreibt er – und kündigt auch ohne Start eine Spende an.

