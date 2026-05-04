Seit Freitag wird in Grethen die erste Ortsteilkerwe des Jahres in Bad Dürkheim gefeiert. Ortsvorsteher Dieter Walther zieht ein positives Zwischenfazit.

Noch bis Dienstagabend wird in Grethen Kerwe gefeiert. „Es war picke packe voll bis jetzt“, berichtet Ortsvorsteher Dieter Walther. „Das ist gut für den Ortsteil, vor allem aber für die Vereine, die sich engagieren und etwas Geld in die Kasse bekommen“, ergänzt er. Der Versuch, am Samstagabend auf Musik zu verzichten, sei gut angekommen. „Auch ohne Musik war viel los, die Leute konnten sich gut unterhalten. Das war unser Plan. Aber wir wollen weitere Rückmeldungen der Bürger abwarten, um dann zu sehen, wie es nächstes Jahr weitergeht“, erklärt Walther.

Laut wurde es dann am Sonntagnachmittag mit dem „Woifeschdkänisch“. „Das sind einfach nette Musiker, die gute Stimmung machen“, lobt Walther die Stammgäste auf der Grethener Kerwe. Gefeiert wird noch bis Dienstagabend. Den musikalischen Abschluss bilden Sigrun Schumacher und Willi Bausch (Sillis).