TV-Livesportveranstaltungen sind gerade rar – doch in Asien wird der Nerd fündig.

Seit einem Monat liegt die Sportwelt im Wachkoma. Irgendwie kommt es einem länger vor. Wann die letzte Liveübertragung eines Sportereignisses im TV gewesen ist? Gefühlt schon Jahre her. Ja, ich hätte es wirklich nicht gedacht. Aber der Coronavirus hat es zu Tage befördert: Ich bin doch ein Sport-Junkie. Natürlich keiner, der seine Joggingschuhe im Schrank hat. Eher einer von der Sorte Passiv-Athlet. Das sind die „Sportler“, die so gerne auf der Wohnzimmercouch sitzen und von den vielen Fußball-, Basketball-, Hockey-, Handball- oder Rad-Liveübertragungen im Fernsehen, die es in der Vor-Corona-Zeit zuhauf gab, nicht genug kriegen konnten. Ach, war das schön. Ich muss ehrlich sein: Für uns Sportkanal-„Profis“ ist die aktuelle Zeit der sportlichen Leere die Hölle.

In den ersten Tagen konnten wir mit TV-Rückblicken großer Sportereignisse noch die Form halten. Fußball-WM 1954, 1974, 1990 und 2012. Große Spiele, große Triumphe. Und es gibt ja auch die tollen Dokumentarstreifen über die Olympischen Spiele auf Youtube – Winter und Sommer. Doch ab Quarantäne-Tag 21 hatte ich persönlich von der Sportgeschichte genug. Irgendwann will man ja auch einfach keine Tiefkühlpizza mehr.

Profiliga mit vier Mannschaften

Ich begann deshalb im Internet nach sportlichen Liveübertragungen zu suchen. Etwas musste es doch geben. Handball, Rugby, Rhythmische Sportgymnastik? Doch da war tatsächlich einfach nichts. Dann aber stieß ich beim verzweifelten Suchen in Gazetten und TV-Programmen der Welt am Karfreitag auf Licht am Ende des Tunnels. In Taiwan kündigte die dortige Baseball-Liga, die Chinese Professionell Baseball League (CPBL), für das Osterwochenende ihre Saisoneröffnung an. Ein Traum.

Sofort machte ich mich schlau. Da der kleine Inselstaat den Coronavirus recht gut im Griff hat, hat die Regierung für Sportveranstaltungen grünes Licht gegeben. Alle vier Klubs, aus so vielen Mannschaften besteht die Baseball-Profiliga in Taiwan, haben eigene Fernsehkanäle, die man im Internet finden kann. Über Facebook oder Twitter darf sich der interessierte Zuschauer kostenlos zuschalten.

„So also sieht ein Geisterspiel aus“

Am Ostersamstag war das Eröffnungsspiel zwischen den Rakuten Monkeys und den Chinatrust Brothers wegen schlechten Wetters noch abgesagt worden. Doch am Mittag des Ostersonntags deutscher Zeit hatte das Warten auf Live-Sport für mich ein Ende. Die beiden Teams, die Brothers trafen auf die Uni Lions, spielten in einem großen Stadion aufgrund des Virus vor leeren Rängen. Statt vor jubelnden Fans tanzten knapp bekleidete Cheerleader vor Ordnern in Masken mit einem breiten Lächeln zu chinesischen Popsongs, wenn unten auf dem Spielfeld einem Akteur eine gute Aktion gelungen war oder die Teams zwischen den neun Spielabschnitten wie im Baseball üblich eine Pause machten.

Es gab einige Pappfiguren, die Fans darstellen sollten. Skurril. So also sieht ein Geisterspiel aus, dachte ich, war aber so angetan, endlich wieder ein Livespiel zu sehen, dass ich über drei Stunden gebannt verfolgte wie das Team der Brothers die Uni Lions mit 4:1 in der Verlängerung besiegte. Dass ich kein Wort der Kommentatoren verstand, die von zu Hause im Sessel das Spiel in chinesischer Sprache kommentierten – geschenkt. Mir ging es danach viel besser, gerade mit Blick auf den Spielplan der CPBL.

Live und in Farbe

Da war zwar die Antwort auf die Nachfrage meiner Frau, wie ich mit dem Ausräumen der Garage so voran komme: „Super, ich bin bald fertig, es macht voll Spaß.“ Es könnte aber noch ein bisschen dauern. Im Baseball in Taiwan wird noch bis Oktober gespielt. Quasi jeden Tag gibt es eine Partie. Wunderbar. Das ersetzt zwar nicht die Fußball-Bundesliga. In diesen Zeit sollte man aber nicht wählerisch sein. Hauptsache es flimmert Sport über die Mattscheibe – live und in Farbe.