Viele Familien haben am Sonntag den ersten richtigen Schneefall dieses Winters so richtig ausgekostet. Etliche Schneemänner sind dabei entstanden. Auch Kaylie, Julia und Luna haben in der Nähe des Bismarckturms ein stattliches Exemplar hinbekommen. Er wird jedoch spätestens Mitte der Woche wieder schmelzen. Dann werden Temperaturen um zehn Grad erwartet.