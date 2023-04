Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Blickpunkt: Am 2. Oktober 1921 wurde beim DHC erstmals ein Hockeyspiel ausgetragen. Mit dessen Neuansetzung nach exakt hundert Jahren steigt der erfolgreichste Verein der Stadt in sein verschobenes Jubiläumsjahr ein. Nicht nur an dem Wochenende, auch im ganzen nächsten Jahr hat der Club viel vor.

Irgendwann im September 1921 hoben 13 junge Männer in der Pergola des ehemaligen Brunnentempels am Gradierbau die Turn- und Schlagballvereinigung aus der Taufe. Das genaue Gründungsdatum ist nicht