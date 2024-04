Persönliche Kontakte öffnen viele Türen – so ist es auch zu erklären, dass der kanadische Jazztrompeter Mike Field am kommenden Samstag zu seinem allerersten Konzert in der Pfalz ausgerechnet im schönen Freinsheim vorbeischaut. Der Kulturverein der Verbandsgemeinde ist mächtig stolz.

Denn Mike Field ist durchaus ein Name in der nordamerikanischen Jazzszene. Seit 2011 veröffentlichte er mit „Ashes“, „Rush Mode“, „Attic Jump“ und „True Stories“ vier jeweils mehrfach preisgekrönte Alben und macht seitdem auch weltweit Furore. Viele Stücke schreibt er auf Reisen, und etliche davon wie etwa „Missing in Paris“, „Streets of Santa Monica“ oder „Latin-flavoured tune“ reflektieren die Begegnung mit den gastgebenden Kulturen und den Musikern, mit denen er zusammenkommt. In Freinsheim besteht seine Band aus Musikern der Musikhochschule Mannheim: zwei weiteren Bläsern, Pianist, Drummer und Kontrabassist.

Dass Field überhaupt in den Von-Busch-Hof kommt, hat mit der Freinsheimerin Stefanie Straub zu tun, die ihn vor etwa 35 Jahren bei einem Schüleraustausch in Toronto kennengelernt hat, wie ihr Ehemann André Straub berichtet, der seinerseits beim Kulturverein Freinsheim aktiv ist. Seine Frau habe über eine kanadische Freundin über die Jahre immer losen Kontakt zu Field gehabt, so der Fotograf weiter. 2018 sei er dann mit seiner Frau bei einem Field-Konzert in Weinheim gewesen. Im Anschluss daran entstand die Idee, dass der Trompeter Mike „auch mal auf der richtigen Rheinseite spielen“ müsse, lacht Straub.

Doch zu dieser Zeit war er selbst noch nicht beim Kulturverein Freinsheim aktiv, und so blieb es erst einmal bei dem Gedankenspiel. Field ist sehr viel unterwegs auf Tourneen durch Kanada, USA, Neuseeland und Europa. Etwa alle zwei Jahre komme er zu Konzerten nach Deutschland, und nun habe es mit der Einladung nach Freinsheim geklappt.

Mike Field spielt eigene Kompositionen, seine Musik wird als dynamisch, fröhlich, flott und eingängig beschrieben. Field hat 2014 den Independent Music Video Award in zwei Kategorien, 2018 den Independent Music Award und 2017 den Toronto Independent Music Award bekommen. In Freinsheim werde er einen Querschnitt von Songs seiner bisherigen vier Alben spielen, kündigt Straub an.

Termin

Mike Field ist am Samstag, 4. Mai, um 20 Uhr im Von-Busch-Hof in Freinsheim zu erleben, Karten (20 Euro) unter www.kulturverein-freinsheim.de.