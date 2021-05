Die nächsten Öffnungsschritte aus den Corona-Beschränkungen stehen im Landkreis Bad Dürkheim am Pfingstmontag, 24. Mai, an. Das ist möglich, weil die Sieben-Tage-Inzidenz am Samstag den fünften Tag in Folge nach den Werten des Robert-Koch-Instituts (RKI) unter 50 liegen wird.

Ausschlaggebend für die Lockerung sind die Werte des RKI, die aus verschiedenen Gründen in der Regel den Inzidenz-Werten des Landesuntersuchungsamts (LUA) vom Vortag entsprechen, und der liegt am Freitagmittag bei 36,9. Daher ist davon auszugehen, dass der Wert des RKI morgen ebenfalls unter 50 liegen wird.

Damit können die Lockerungen am übernächsten Tag, also Montag, in Kraft treten. Die Frist und die Maßgabe des RKI-Wertes werden durch die Landes-Verordnung vorgegeben. Alle Regelungen gelten entsprechend der seit Freitag gültigen 21. Corona-Bekämpfungsverordnung des Landes Rheinland-Pfalz. Dies bedeutet für Landkreise mit einer stabilen Inzidenz unter 50:

Mit Testpflicht und Kontakterfassung

Zusätzlich zum Außenbereich darf die Gastronomie den Innenbereich öffnen unter bestimmten Bedingungen, dazu zählt unter anderem weiterhin die Testpflicht. Im Amateur- und Freizeitsport darf im Freien kontaktloser Sport in Gruppen bis maximal zehn Personen nebst einer Trainerin oder eines Trainers getrieben werden. Gute Nachrichten auch für die Fans von Kino, Theater und Konzert:

Öffentliche und gewerbliche Kultureinrichtungen dürfen nicht nur draußen, sondern auch innen öffnen mit bis zu 100 Zuschauern. Hier gilt Testpflicht und ein fester, personalisierter Sitzplatz ist nötig. Auch