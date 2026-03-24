Die Tage des Wachenheimer Wochenmarkts sind gezählt. Am Gründonnerstag wird er letztmalig stattfinden. Es ist ein Ende, das sich schon lange angekündigt hat.

Ein Stand mit Honigprodukten, einer mit Fisch. Das ist alles, was die Besucher des Wachenheimer Wochenmarkts seit einigen Monaten vorfinden. Und bald ist auch das passé. Der Wochenmarkt wird eingestellt.

„Wir haben alle Hebel in Bewegung gesetzt“, sagt Wachenheims Erster Beigeordneter Jürgen Bohl (SPD). Doch man müsse nicht zwangsläufig ein Angebot unterbreiten, wenn es nicht angenommen werde. Und das ist der Fall beim Wochenmarkt in Wachenheim. Vieles habe sich in den vergangenen Jahren verändert, sagt Bohl. Er verweist auf die Kundschaft der Älteren, die einst gerne zum Markt spaziert sei. Die gebe es nicht mehr. Die neu Hinzugezogenen präferierten den Einkauf im Supermarkt. Für ihn auch durchaus verständlich. „Wenn das Angebot mit Obst, Gemüse und Brot fehlt, kommen die Menschen nicht zum Markt.“

Fehlende Kunden bedeute für die kleinen Händler ein Minusgeschäft – und letztlich das Abwenden vom Wachenheimer Markt. „Ich konnte nicht klagen“, sagt hingegen Ralf Handrick. Der Fischhändler ist seit 40 Jahren fester Bestandteil des Markts. Handrick hat die anderen Händler kommen und gehen sehen. Und auch den Anfang vom Ende erlebt. Angefangen habe es mit dem Weggang von Göbels Schlemmerland. Nach und nach hätten die anderen Stände nachgezogen. „Wir sind die Einzigen, die durchgehalten haben“, sagt Handrick.

Platzverlegung im Gespräch

Noch im Sommer hatte Bohl im Gespräch mit der RHEINPFALZ davon gesprochen, dass man Händler aktiv ansprechen wolle, um sie auf den Markt zu locken. „Das haben wir auch gemacht“, sagt Bohl. Schließlich hätte die Gemeinde den Wochenmarkt gerne weitergeführt. Vor diesem Hintergrund habe man auch über einen anderen Ort nachgedacht. Die Idee war eine Verlegung auf den Parkplatz der katholischen Kirche. Der werde derzeit durch entsprechende Leitungen und Verteiler fit gemacht für den Stromanschluss. „Aber es funktioniert einfach nicht“, sagt Bohl nüchtern angesichts fehlender Händler. Nun werde der Wochenmarkt aufgelöst.

Der letzte Schritt dazu war die Ansprache Handricks, der noch einen gültigen Vertrag hat. Der frühere Erste Beigeordnete Wachenheims, Manfred Bühler (FDP), sei auf ihn zugekommen und habe ihn mit dem REWE-Markt in Kontakt gebracht. „Ab dem 9. April sind wir mit unserem Stand dort“, sagt Ralf Handrick. Tag und Uhrzeit blieben gleich. Der Wechsel ist gleichzeitig das Aus einer Tradition. Der letzte Vorhang für den traditionellen Wachenheimer Wochenmarkt fällt am Gründonnerstag.