Nach fast 50 Jahren zieht sich Bäckermeister Reiner Beihl aus dem Berufsleben zurück – um sich mehr der Familie und dem Garten zu widmen. Am 3. Juli ist in der Bäckerei im Holzweg in Seebach Schluss. Dann wird die Ladentür für immer geschlossen bleiben.

Dass aus dem kleinen Bub, der schon im zarten Alter von zwei Jahren seinem Vater in der Backstube behilflich war, einmal ein Bäckermeister wird, konnte man damals schon erahnen. Nach