Zum Frühlingsempfang lädt die Ortsgemeinde am Freitag, 22. März, 19 Uhr, ins Dorfgemeinschaftshaus ein. Der Empfang, der am Vorabend des Herxheimer Frühlingsmarkts stattfindet, steht in diesem Jahr ganz im Zeichen des neuen Geo-Naturwanderwegs, der am 27. April eröffnet werden soll und der auf Herxheimer und Kallstadter Gemarkung entlang führt. Ortshistoriker und Beigeordneter Eric Hass (BLW) will den Herxheimer Teil des Wanderwegs und seine Haltestationen mit Fotos vorstellen. Gastredner beim Frühlingsempfang sind Michael Ochse und Philipp Eisenbarth von der Dürkheimer Pollichia-Ortsgruppe. Sie werden ebenfalls zum neuen Wanderweg referieren.

Am Samstag, 23. März, bietet Hass zum ersten Mal einen geführten Rundgang auf der vier Kilometer langen Herxheimer Schleife an. Die Führung, die etwa 2,5 Stunden dauern soll, beginnt um 15 Uhr bei der Starttafel am historischen Kerweplatz beim ehemaligen Dorfbrunnen.