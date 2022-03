Karlheinz Brust ist am Samstag nach kurzer schwerer Krankheit im Alter von 66 Jahren gestorben. Mit seinem Tod verlieren gleich zwei große Dürkheimer Vereine ihren engagierten Vorsitzenden.

Der studierte Elektrotechniker hatte mit Kunst eigentlich nichts am Hut, als er 2018 den Dürkheimer Kunstverein übernahm. Um den Verein mit Personalproblemen zu retten, hat er es aber trotzdem gemacht. „Wir waren extrem glücklich, dass wir Karlheinz Brust gefunden hatten“, erinnert sich Lucia Cornelius-Horstmann, stellvertretende Vorsitzende. Der Verein löste sich nicht auf und der leidenschaftliche Leser und Gedichteschreiber Brust führte den Kunstverein mit „überproportional hohem Engagement und Empathie“, wie Cornelius-Horstmann sagt.

Für Hockeysport engagiert

2020 übernahm Brust dann noch den Vorsitz des Pfälzerwald-Vereins Seebach, der ebenfalls mit Personalproblemen kämpfte. Dabei hatte Brust damals schon gar nicht mehr in Dürkheim gelebt, sondern war der Liebe wegen in die Südpfalz gezogen. Der Dürkheimer hatte nach einer Jugend in seiner Heimatstadt Jahrzehnte in Baden-Württemberg verbracht. Für seine Firma war er weltweit unterwegs, für den Hockeysport hat er sich immer engagiert. Erst beim DHC, später als Präsident des Landesverbands Hockey in Baden-Württemberg.

Der Ruhestand brachte ihn wieder in die alte Heimat Pfalz. Die lag ihm so am Herzen, dass er sich 2021 zum Kultur- und Weinbotschafter ausbilden ließ.

Politisch war Brust in der SPD zu Hause. 2019 ging er gegen Günter Eymael als Seebacher Ortsvorsteher-Kandidat ins Rennen. Ralf Lang, Fraktionsvorsitzender im Stadtrat, erinnert sich an einen so wohlwollenden wie umtriebigen Parteigenossen. „Wie machst du das?“, habe er Brust angesichts dessen Pensums oft gefragt. Auch nach seinem Wegzug aus Bad Dürkheim sei Brust immer ansprechbar gewesen. Für die Partei und ganz persönlich sei der Tod von Karlheinz Brust ein großer Verlust.