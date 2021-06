Es war so einer dieser legendären Fußball-Abende bei der Europameisterschaft. Da dachte man schon, spannender als beim 3:5 von Kroatien gegen Spanien könnte es nicht werden. Und dann kamen die Schweizer, mit dieser Aufholjagd erneut in letzter Sekunde. Nur mit dem besseren Ende als für die Kroaten. Die Eidgenossen dürften derweil im Gladbacher Keeper Yann Sommer ihren neuen Nationalhelden gefunden haben. Macht sich der für Torwartverhältnisse nicht gerade riesengroß gewachsene Sommer doch beim letzten, alles entscheidenden Elfmeter so richtig lang und fischt das mit Luft gefüllte Leder aus der Luft.

Gut, Mitgefühl mit Frankreichs Kylian Mbappé konnte man danach schon haben. Mit 22 den Elfer zu versemmeln, der den amtierenden Weltmeister aus dem Turnier kegelt, ist nicht schön. Andererseits hatte die Equipe Tricolore zuvor schlanke 120 Minuten Zeit, um den Schweizern, denen sie spielerisch und technisch eigentlich hoch überlegen ist, noch einen Ball ins Netz zu fabrizieren. Hat nicht geklappt.

Also beschäftigen wir uns lieber mit dem Märchen der Schweizer. Und der Tatsache, dass das – wenig überraschend – keiner getippt hatte. Mal wieder. Eigentlich ging es nur darum, wie hoch die Franzosen gewinnen und ob die Schweizer auch ein Törchen erzielen. Es kam ein wenig anders und wurde zu einem Abend, der lange im Gedächtnis der Fußball-Fangemeinde bleiben wird.

Und die Tippgemeinde? Wird unverändert vom Team Gedira angeführt, mit gleich drei direkten Verfolgern im Nacken. Für wen es wohl nach der Partie der Deutschen Punkte gab? unn