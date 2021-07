Dänemark gegen Tschechien im weit entfernten Baku

Die einen kegelten die Niederlande aus dem Turnier, dankenswerterweise zwei Tage, bevor auch die Deutschen die Heimreise antreten mussten. Die anderen erlebten in ihrem ersten Spiel ein unfassbares Drama und zeigten danach bemerkenswerte Leistungen, die vorläufig im deutlichen Achtelfinalsieg gegen Wales gipfelten. Beide Teams wollen mehr, und nun treffen Tschechien und Dänemark am Abend im fernen Baku in Aserbaidschan im Viertelfinale der EM aufeinander.

Gut, Baku ist schon eine ganz schön weite Reise für beide Teams in Zeiten der Pandemie. Mindestens 1000 Dänen werden im mehr als 3000 Kilometer entfernten Baku sein, der Versuch der Tschechen, Fans per Charterflug mitzubringen, scheiterte. Insgesamt sind rund 30.000 Zuschauer zugelassen.

Wer sich ein bisschen über das Aus der Deutschen trösten möchte und einen Lieblingsclub in der Bundesliga hat, den erheitert es vielleicht, dass sowohl im Trikot der Dänen als auch in dem der Tschechen noch je vier Spieler aus Deutschlands höchster Liga kicken. Die Nordlichter Frederik Rönnow (Eintracht Frankfurt), Thomas Delaney (Borussia Dortmund), Robert Skow (TSG Hoffenheim) und Yussuf Poulsen (RB Leipzig) haben es mit Tomas Koubek (FC Augsburg), Pavel Kaderabek (TSG Hoffenheim), Vladimir Darida (Hertha BSC Berlin) und Patrik Schick (Bayer Leverkusen) zu tun.

Man darf also beispielsweise schon mal gespannt sein, welcher Hoffenheimer sich die Titelchancen wahrt und erst später beim Training der TSG einsteigt. Schick gilt übrigens als Überraschungsstar des Turniers, der bereits viermal getroffen hat und wiederum Dänemarks angeschlagenen Stürmer Yussuf Poulsen noch aus gemeinsamen Leipziger Zeiten bestens kennt.

Die heimische Gemeinschaft der Ergebnisrater ist sich derweil in Sachen Außenseiterduell am Kaspischen Meer ganz und gar nicht einig. Alle Varianten des Weiterkommens sind dabei – inklusive Unentschieden nach regulärer Spielzeit.