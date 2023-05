Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Britta und Christian Habekost haben im April den fünften Band ihrer Krimi-Reihe Elwenfels auf den Markt gebracht. Im Gespräch mit Alexander Sperk erklären sie, warum es am Mittwoch eine Exklusiv-Lesung in Bad Dürkheim für pflegende Angehörige gibt und was sie bei ihren Lesungen immer wieder überrascht.

Frau Habekost, Herr Habekost, wie sind Sie auf die Idee mit der Lesung in der Sozialstation gekommen?

Christian Habekost: Wir hatten in