Seit wenigen Wochen steht der fünfte Band der Elwenfels-Reihe von Britta und Christian Chako Habekost in den Buchläden. In „Traubentod“ entführen die beiden Bad Dürkheimer die Leser in die Welt der Gangster: In Elwenfels soll ein Krimi für einen Streamingdienst gedreht werden. Als wäre das nicht schon Aufregung genug, holt die Hauptfigur, den Privatdetektiv und Ex-Polizist Carlos Herb, seine Hamburger Vergangenheit ein.

Britta und Chako Habekost sind derzeit viel unterwegs, um ihr neues Buch bei Lesungen vorzustellen. „Es macht uns einfach riesigen Spaß, in die Rollen zu schlüpfen, die wir selbst erschaffen haben“, sagt Britta Habekost. Am Donnerstag, 4. Mai, lesen die beiden zum Beispiel ab 20 Uhr beim Bad Dürkheimer Weingut Fitz-Ritter. Tickets gibt es unter anderem im Online-Shop des Weinguts. Am Mittwoch, 24. Mai, 19 Uhr, sind die beiden zu einer „Wohnzimmerlesung“ im Pflegestützpunkt der Stadt Bad Dürkheim/Verbandsgemeinde Freinsheim im Fronhof II. Die Lesung ist exklusiv für pflegende Angehörige. Anmeldung und weitere Informationen unter Telefon 06322 9885017 oder per Mail an heike.hambsch@pflegestuetzpunkte-rlp.de