Auf sogenannte Elterntaxis haben sich Polizei und Ordnungsamt am Mittwochmorgen bei einer Schulwegkontrolle an der Grundschule im Stadtteil Grethen konzentriert. Dieser Begriff bezeichnet meist Eltern, die Kinder mit dem Auto direkt am Schulgelände absetzen. Oft blockieren sie dabei Straßen und Wege an der jeweiligen Schule, wodurch sie den Zufahrtsbereich in eine unübersichtliche Gefahrenzone für die Schüler verwandeln. In der Folge kann es laut Polizei zu Unfällen mit Schülern kommen, die als Fußgänger oder Radfahrer unterwegs sind, oder wenn Kinder zur Straße hin aus dem Auto aussteigen. Im Bereich der Grundschule in Grethen herrschte bei der Kontrolle vor Unterrichtsbeginn in der Bürgermeister-Gropp-Straße starker Verkehr. Die Beamten und die Ordnungsamtsmitarbeiter redeten mit vielen Eltern, um sie für das Thema zu sensibilisieren. Die angesprochenen Eltern zeigten sich demnach durchweg einsichtig, da es ja nicht zuletzt um die Sicherheit ihrer eigenen Kinder ging. Parkverstöße habe das Ordnungsamt umgehend geahndet.