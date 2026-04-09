Heinfred Lansche aus Ellerstadt ist bereits zum zweiten Mal Kandidat in der TV-Show „Bingo!“ und wird am Sonntag, 17 Uhr, live im NDR-Fernsehen zu sehen sein. Bereits am 4. Januar gewann der 68-Jährige als Studiokandidat 4000 Euro. Durch einen Zufallsgenerator wurde er nun erneut als Kandidat ausgelost. Das teilt das Büro von Moderator Michael Thürnau mit. Dieser zeigt sich erstaunt über den bekannten Studiokandidaten von der Weinstraße: „Was für ein Glückspilz! Mal sehen, was Heinfred dieses Mal gewinnt“, wird Thürnau in einer Pressemitteilung zitiert. Für die Sendung wird der Ellerstadter wieder nach Hannover reisen. Kommt er wieder ins Finale, dann warten wenigstens 2000 Euro Bargeld auf den Rentner – mit Glück werden daraus 68.000 Euro. „Bingo! – Die Umweltlotterie“ läuft seit über 28 Jahren jeden Sonntag live im NDR Fernsehen und hat nach eigenen Angaben bisher mehr als 305 Millionen Euro für Umweltprojekte eingespielt. Moderiert wird die Sendung am Sonntag von Thürnau und seiner Kollegin Jule Gölsdorf.