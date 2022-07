Bereits am frühen Mittwochmorgen, um 6.30 Uhr, wurde die Feuerwehr Ellerstadt wegen eines Flächenbrands alarmiert. An der L527 hatte eine Grünfläche Feuer gefangen. „Das war zum Glück nur etwas kleineres gewesen“, sagt Wehrführer Kurt Rathgeber auf Nachfrage der RHEINPFALZ. Insgesamt brannte eine Fläche von etwa zehn bis 15 Quadratmeter. „Glücklicherweise wurde das früh bemerkt. Diejenigen, die das Feuer gesehen haben, hatten Schaufeln dabei und konnten es so schon einmal eindämmen“, berichtet Rathgeber. Die angerückten Einsatzkräfte – 19 an der Zahl mit drei Fahrzeugen – konnten den Brand schnell ablöschen und ihren Einsatz nach rund 40 Minuten beenden. Da das Ausmaß zunächst unklar war, rückte auch die Feuerwehr Friedelsheim-Gönnheim an, musste aber nicht eingreifen. Was genau zum Entflammen der Grünfläche geführt hat, ist unklar. „Es ist möglich, dass da jemand gezündelt hat, aber bei der Trockenheit reicht auch eine weggeworfene Zigarette aus“, so Wehrführer Rathgeber. Er appelliert, wegen der aktuell akuten Waldbrandgefahr beim Umgang mit Feuer äußerste Vorsicht walten zu lassen.