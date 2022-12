Um die Pläne für die Neugestaltung des Schulhofes Ellerstadt geht es in der Sitzung des Verbandsgemeinderats am Montag, 19 Uhr, im Sitzungssaal des Rathauses in Wachenheim. Für die Umgestaltung des Schulhofs war ein Wettbewerb ausgelobt worden, an dem sich drei Planungsbüros beteiligten. Der Entwurf des Büros Stadt&Natur gefiel am besten.

Das Planungsbüro geht in seinem Entwurf von einer Kostenschätzung von 588.000 Euro aus. Das liegt über dem Budget von 400.000 Euro (plus Planungshonorar), das der Rat für die Neugestaltung vorgesehen hatte. Sache des Verbandsgemeinderates ist es nun zu entscheiden, ob der vorgelegte Entwurf trotz Überschreitung des Budgets weiterverfolgt werden soll. In der Tischvorlage der Verwaltung heißt es hierzu aber auch, dass bei der Entscheidung die allgemeine Preissteigerung im Bausektor für den Bereich der Freiflächengestaltung in Betracht zu ziehen sei.