Der Erste Beigeordnete der Verbandsgemeinde Wachenheim, René Breier (SPD) , überreichte in der Sitzung des Verbandsgemeinderates am Dienstag dem wiedergewählten VG-Bürgermeister Torsten Bechtel (CDU) die Ernennungsurkunde. Bechtels neue Amtszeit beginnt am 1. Juli, sie dauert acht Jahre.

Er freue sich auf die nächsten Jahre, sagte Bechtel und bedankte sich für die Urkunde. Gespannt sei er auf die Fragestellung, wie viel die Verbandsgemeinde in den nächsten Jahren investieren müsse, um ihre Infrastruktur auf Vordermann zu bringen. Er habe sich vorgenommen, im Herbst in allen Gemeinden Infoveranstaltungen anzubieten zu Themen, die in der VG in den nächsten Jahren anstehen.

Neues Fahrzeug wird bestellt

Außerdem befasste sich der Rat mit der Vergabe jeder Menge Aufträge. Die Feuerwehr Ellerstadt bekommt ein neues Löschgruppenfahrzeug HLF10 als Ersatz für das alte, welches aus dem Jahr 1988 stammt. Das HFL ist das Hauptfahrzeug jeder Feuerwehr, erklärte Bechtel. Vergeben wurde der Auftrag für das Fahrgestell (516.000 Euro), für die Beladung (44.300 Euro) und die Rettungsgeräte (53.300 Euro). Vom Land liegt eine Förderzusage von 84.000 Euro vor. Heike Ditrich (FWG) fand die Förderung „nicht gerade üppig“, sie lässt laut Verwaltung zudem Jahre auf sich warten. Wehrleiter Christian Schmidt rechnet mit einer Lieferzeit zwischen 15 und 18 Monaten für das neue Fahrzeug. Im Vergleich zu dem 2019 bei der Wachenheimer Feuerwehr in Dienst gestellten HLF10 seien die Preise um etwa 20 Prozent gestiegen, berichtete er.

Außerdem wurde in der VG-Sitzung beschlossen, dass für die Feuerwehr Wachenheim eine Brandmeldeanlage für 10.400 Euro bestellt wird. Im Feuerwehrgerätehaus Friedelsheim-Gönnheim wurde eine baugleiche Anlage zum Schutz der teuren Ausrüstung bereits in Eigenleistung installiert.

Schüler ziehen in zwei Container

Viel Geld vergab der Verbandsgemeinderat Wachenheim mit gut 328.000 Euro für insgesamt sieben Gewerke für die Grundschule Ellerstadt. Die Bauarbeiten sollen kurz vor den Sommerferien beginnen und sich bis in die Herbstferien hin ziehen, die Baustellenzufahrt ist vom Jahnring aus vorgesehen. Für 16.000 Euro werden außerdem zwei Container als Zwischenlösung für die in der Zeit nicht nutzbaren Klassenräume angemietet. Ihr Anschluss ans Stromnetz kostet 1700 Euro. Wenn die Arbeiten beendet sind, steht der Bau des neuen Schulhofes an.

Die Reinigungsleistungen bei der Verbandsgemeinde sind neu zu vergeben, der Vertrag mit der bisherigen Firma läuft Ende des Jahres aus, die Neuausschreibung muss europaweit erfolgen. Mit dem hierfür zu erstellenden Leistungsverzeichnis, das als Grundlage für die Ausschreibung dient, soll, wie zuvor, für 16.600 Euro ein darauf spezialisiertes Büro beauftragt werden. Man lege Wert darauf, dass die Putzkräfte den Tariflohn bekämen und Reinigung und der dafür vorgesehene Zeitaufwand zueinander passen, forderte Hans-Jürgen Häfner (SPD), Arnold Nagel (FWG) schloss sich der Forderung an.

Reinigung: Kita Friedelsheim-Gönnheim schert aus

Peter Fleischer (FWG) gab bekannt, dass der Zweckverband Kita Friedelsheim-Gönnheim aus dem Vertrag ausscheren und in Zukunft auf eigenes Reinigungspersonal setzen will. In der Kita Weltentdecker gab es schon länger Klagen wegen Sauberkeitsmängeln.