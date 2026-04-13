Heinfred Lansche aus Ellerstadt scheint dieses Jahr eine echte Glückssträhne zu haben: Der 68-jährige Pfälzer hat erneut Bargeld in der TV-Show „Bingo!“ gewonnen. Bereits zu Beginn des Jahres war Lansche als Kandidat bei der NDR-Lotterie erfolgreich gewesen und am 4. Januar mit einem 4000-Euro-Gewinn nach Hause zurückgekehrt. Nur drei Monate später wurde der Rentner erneut unter Zehntausenden Mitspielenden ausgelost, heißt es in der Mitteilung des Büros von Michael Thürnau.

Das vergangene Wochenende begann für den Ellerstadter mit einer Hotelübernachtung in Hannover. Dort verbrachte er den Abend vor der Fernsehsendung gemeinsam mit seiner Frau Anna und lernte bereits seinen Gegenspieler Jens aus Bielefeld kennen. Gegen diesen setzte sich der Pfälzer schließlich in zwei Spielrunden am Sonntag bei der Liveshow durch. Beim Finalspiel „Das süße Glück“ gewann der 68-Jährige in der ersten Runde direkt 6000 Euro. Er hätte den Betrag noch einmal setzen können, ging jedoch kein Risiko ein.

„Bingo! - Die Umweltlotterie“ läuft nach eigenen Angaben seit 28 Jahren jeden Sonntag live im Norddeutschen Rundfunk.