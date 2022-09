13 Grünflächen sollen für knapp 223.000 Euro in Ellerstadt entstehen oder umgestaltet werden. Wer das plant und wo genau begrünt werden soll, steht jetzt fest.

Für das Begrünungs-Projekt bekomme die Gemeinde aus dem Dorferneuerungsprogramm „Sonderkontingent Begrünungsmaßnahmen“ des Landes 131.000 Euro, sagte Bürgermeisterin Elke Stachowiak (FWG). Im August vergangenen Jahres hatten die Mitglieder des Gemeinderats beschlossen, einen Zuschuss aus einem Förderprogramm des Landes zu beantragen.

Laut Stachowiak hat ein geographisches Planungsbüro eine Liste der Standorte zur Begrünung erstellt: Grünflächen sollen demnach am Bürgerhaus, am Ortseingang aus Richtung Gönnheim, vor dem Friedhof, an der alten Waage in der Fließstraße, im Bürgerpark Akaziensiedlung und an der Einfahrt zur Akaziensiedlung entstehen oder umgestaltet werden. An der Erpolzheimer Straße sollen Bäume gepflanzt werden. 13 Vorhaben enthält die Liste insgesamt, an Kosten für die Umsetzung wurden knapp 223.000 Euro berechnet. Das Planungsbüro wurde nun damit beauftragt, die ersten Pläne zu erstellen. Das soll knapp 25.000 Euro kosten. In einer Sitzung am Dienstag erteilten die Ratsmitglieder den Auftrag für die weiteren Planungen.