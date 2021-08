Mit einem 5:2-Sieg über die TSG Deidesheim II hat der TV Ellerstadt die Tabellenführung in der B-Klasse Rhein-Mittelhaardt Nord zurückerobert. Mitaufsteiger FC Leistadt feierte mit dem 3:2-Erfolg im Derby beim TuS Friedelsheim den zweiten Sieg hintereinander und hat die Abstiegsplätze verlassen.

TuS Friedelsheim – FC Leistadt 2:3. Der Leistadter Trainer Michael Möckel hat eine gute Erklärung für den Erfolg. „Wenn wir unter der Woche nicht das Nachholspiel gegen Deidesheim II gewinnen, verlieren wir vermutlich in Friedelsheim“, überlegt der Coach. Der Befreiungsschlag als Brustlöser oder die Erkenntnis, dass nicht immer die Beine, sondern auch der Kopf Spiele entscheiden.

Dabei begann die Partie in Friedelsheim denkbar ungünstig für den FCL. Nach einem tollen Angriff der Gastgeber über die rechte Seite flankte Mustapha Labeche maßgerecht, und Kai Otterbach traf mit einer sehenswerten Direktabnahme aus neun Metern (6.). „Das Tor war schön herausgespielt, die ersten 20 Minuten gut, aber dann haben wir den Faden verloren“, klagte TuS-Spielertrainer Tobias Bartnik. Aber auch sein Kollege war mit dem Auftritt vor dem Wechsel nicht zufrieden. „Mit dem tiefen Platz hatten wir unsere Probleme und sind überhaupt nicht ins Spiel gekommen“, konstatiert Möckel. So waren die Einheimischen zwar überlegen, hatten Vorteile, waren aber nicht zwingend genug. „Die Torgefahr und die Präsenz im gegnerischen Strafraum haben gefehlt“, moniert Bartnik.

Turbulente Schlussphase

Die zweite Hälfte war lang nicht so blutarm wie der erste Abschnitt. Im Gegenteil. Es entwickelte sich eine lebhafte Begegnung mit vielen Höhepunkten und einem dramatischen Ende. „Wir haben vermehrt auf Kurzpassspiel umgestellt“, berichtet der Leistadter Übungsleiter. Nach einem Foul an Deniz Demir zirkelte Tobias Grübel den Freistoß aus 16 Metern direkt ins Tor (57.). Dem TuS gelang nun nicht mehr viel, was die Gäste nutzten. Wieder war es ein Freistoß, der zum Tor führte. Nils Schmitts Schuss wehrte Torhüter Enrico Demir zwar ab, aber im Nachsetzen war erneut Grübel zur Stelle (73.).

Dann wurde es turbulent. Fehim Pilavdzic köpfte an die Latte, und als die Kugel auf den Boden aufsprang, war sie hinter Linie. So sah es zumindest Möckel, nicht aber der Schiedsrichter, der weiterspielen ließ. Doch es kam noch schlimmer für Leistadt. Die Friedelsheimer machten jetzt viel Druck, drängten auf den Ausgleich, während der FCL sein Heil im Konterfußball suchte. In der 89. Minute gab es dann Handelfmeter, weil Pilavdzic den Ball mit dem Arm berührte. „Er hat ihn aus kurzer Distanz angeschossen“, war Möckel nicht einverstanden. Das ließ Kevin Schatz kalt – er verwandelte zum 2:2.

Eine Punkteteilung ist in Zeiten der Drei-Punkte-Wertung für einen Sieg kaum etwas wert. Also ging es weiter rauf und runter. In der üppigen Nachspielzeit, die Bartnik auf acht Minuten bezifferte, sah Schatz die Gelb-Rote Karte (90.+1). Der TuS war in Unterzahl und Leistadt witterte Morgenluft. Nach einem lang geschlagenen Ball von Andreas Brunner vollstreckte Deniz Demir mit einem Schuss ins lange Eck zum 3:2 für den FCL (90.+2). „Das war 70 Minuten zu wenig. Man muss auch mal ein Tor erzwingen wollen. Wir waren nicht gefährlich genug“, bilanzierte Bartnik. Möckel war glücklich: „Die Leistung in der zweiten Hälfte war gut, die Moral hat gestimmt. Nach dem 2:2 wollten wir unbedingt den Sieg.“

TV Ellerstadt – TSG Deidesheim II 5:2. Der TVE bestimmte von Beginn an die Partie und ging mit einem Tor von Robin Röth in Führung (11.). Ellerstadt blieb spielbestimmend, und Sven Urban erhöhte mit einem gewohnt sicher verwandelten Elfmeter auf 2:0 (38.). Nur drei Minuten später besorgte Angelo Macaluso den 3:0-Halbzeitstand. Kurz nach Wiederanpfiff war es erneut Macaluso, der einen Pass von Luka Dujic aufnahm und zum 4:0 verwertete (47.). Danach gab es einen Bruch im Spiel der Gastgeber. Ellerstadt sah sich jetzt permanent Deidesheimer Angriffen ausgesetzt. Einer führte rasch zum ersten Tor der Gäste (50.). Von da an spielte fast nur noch Deidesheim, der TVE geriet mehr und mehr unter Druck. Die logische Konsequenz war das 4:2 (64.). „Wir hatten Glück, dass Deidesheim in der Folge zweimal nur das Aluminium traf, sonst wäre das Spiel wohl komplett gekippt“, sagte Armin Jäger, der Co-Trainer des TVE, und atmet tief durch. In der Schlussminute gelang dem eingewechselten Cengizhan Citak mit einem sehenswerten Freistoß aus 30 Metern das 5:2.