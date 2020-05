Am Sonntag ist die Scheibe des Wartehäuschens am Bahnhof Ellerstadt Ost eingeschlagen worden. Dabei ist ein Schaden von etwa 750 Euro entstanden. Wie die Polizei mitteilt, ist der Inspektionen gegen 17.30 Uhr gemeldet worden, dass Jugendliche erst die Scheibe zerstört und dann in Richtung Fußgönheim gelaufen seien. Die Polizei hat die Jugendlichen nicht mehr finden können. Die RNV ist nach Polizeiangaben informiert worden. Das Jugendsachgebiet der Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen. Hinweise unter Telefon 06322 9630.