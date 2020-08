In Ellerstadt sind am Donnerstag mehrere Gegenstände an einer Lagerhalle in Brand geraten. Die Feuerwehr wurde gegen 12 Uhr zu dem Feuer in der Bruchstraße gerufen. Die Einsatzkräfte aus der Verbandsgemeinde Wachenheim hatten den Brand schnell gelöscht. Die ebenfalls ausgerückte Dürkheimer Wehr musste gar nicht mehr eingreifen. Verletzt wurde niemand. Laut Polizei wurde durch den Brand das Rolltor der Halle in Mitleidenschaft gezogen. Insgesamt entstand ein Sachschaden in Höhe von 5000 Euro. Die Ermittlungen zur Brandursache laufen.