Die auf nationaler und internationaler Ebene erfolgreichen Judoka Elke und Ulrich Bröckel aus Freinsheim, die sich der Ju-no-Kata verschrieben haben und für die Dürkheimer Judovereinigung starten, sind derzeit bei der Kata-WM in Krakau (Polen) am Start.

Neben den amtierenden Vize-Weltmeistern Wolfgang Dax-Romswinkel und Ulla Loosen aus Nordrhein-Westfalen sowie Gunhild Thomsen und Hanna Elbnik aus Schleswig-Holstein hat der Deutsche Judo-Bund auch das Ehepaar Bröckel aus Freinsheim für die Teilnahme an der Ju-no-Kata-WM nominiert. In Krakau werden 246 Athleten aus 27 Ländern und fünf Kontinenten in fünf Kata-Disziplinen am Start sein.

Im Kampf um den Titel müssen sich die Bröckels mit 21 Paaren aus 13 Nationen auseinandersetzen. In der Ju-no-Kata, bei der die Kampfkunst des Judo spielerisch und tänzerisch in kontrollierten und harmonischen Bewegungen dargeboten wird, wird stets das „Ju“ angewendet, was das Nachgeben, Ausweichen und Weiterführen der gegnerischen Bewegung bedeutet. Die Techniken werden paarweise dargeboten und von einer Fachjury mit Punkten bewertet. Es findet kein direkter Kampf gegen ein anderes Team statt.

Die Pfälzer fühlen sich für die Wettkampftage in Polen gut gerüstet. Den letzten Feinschliff haben sie auf einem Vorbereitungslehrgang im August im Bundesleistungszentrum Judo in Köln erhalten. Für die Träger des schwarzen Dan ist es nach der WM in Lissabon (Portugal) im vergangenen Jahr bereits die zweite WM-Teilnahme. Der bisher größte Erfolg der Bröckels war die Goldmedaille beim Marcel-Clause-Turnier 2020 in Brüssel.

„Wir sind gut vorbereitet und hoffen, dass wir die Finalrunde erreichen“, sagt Elke Bröckel. „Wir mussten am Donnerstag noch einen PCR-Test machen. Der war negativ“, berichtet die Freinsheimerin. Wenn der Schnelltest vor Ort auch negativ ausfällt, geht es für sie und ihren Mann auf die Matte.