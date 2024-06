Elke Stachowiak geht mit 53 Prozent der Wählerstimmen in ihre zweite Amtszeit als Ortsbürgermeisterin von Ellerstadt. Die 58-Jährige von der FWG hatte sich in der Ortsgemeinde der VG Wachenheim als Einzige für das Ehrenamt beworben, weil sie „nach wie vor Spaß an der Aufgabe hat“, wie sie vor der Wahl berichtete.

An dieser Stelle finden Sie Statistiken von 23degrees. Um Inhalte von Drittdiensten darzustellen und Ihnen die Interaktion mit diesen zu ermöglichen, benötigen wir Ihre Zustimmung. Fremdinhalte aktivieren Mit Betätigung des Buttons "Fremdinhalte aktivieren" geben Sie Ihre Einwilligung, dass Ihnen Inhalte von Drittanbietern (Soziale Netwerke, Videos und andere Einbindungen) angezeigt werden. Damit können personenbezogene Daten an die entsprechenden Anbieter übermittelt werden. Dazu ist ggf. die Speicherung von Cookies auf Ihrem Gerät notwendig. Mehr Informationen und eine Widerrufsmöglichkeit finden Sie in unserer Datenschutzerklärung.