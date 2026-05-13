Von den Kollegen gab es einen Blumenstrauß, die Feier mit der Familie steht noch aus: Elke Schanzenbächer (61) aus Weisenheim am Berg ist neue Landtagsabgeordnete in Mainz.

„Ich freue mich sehr“, sagt Elke Schanzenbächer aus Weisenheim am Berg zu ihrem überraschenden Einzug in den Mainzer Landtag. Die Signale seien zwar da gewesen, jedoch habe sie erst am Dienstag, als die CDU die neuen Minister und Staatssekretäre der Öffentlichkeit präsentierte, endgültig erfahren, dass sie künftig den Wahlkreis Bad Dürkheim als Abgeordnete vertreten werde. Sie habe auch einen ganz normalen Arbeitstag in der Kreisverwaltung Südliche Weinstraße verbracht, verrät sie. Dort arbeitet Schanzenbächer als Fachberaterin für Kindertagesstätten. „Die Kollegen haben mir sogar noch spontan einen Blumenstrauß überreicht“, erzählt die 61-Jährige. Es sei ein besonderer Abend zu Hause gewesen, auch wenn noch keine Gelegenheit gewesen sei, mit ihrem Mann sowie den beiden Kindern zu feiern. „Ich habe mich sehr über die vielen Glückwünsche gefreut, die mich erreicht haben.“

Im August wurde Schanzenbächer von der CDU als B-Kandidatin von Markus Wolf gekürt. Weil dieser als Staatssekretär ins Mainzer Innenministerium wechselt, geht das Mandat an Schanzenbächer über. Nach 30 Jahren ehrenamtlichem Engagement in der Kommunalpolitik steht für Schanzenbächer nun der Schritt als Berufspolitikern auf Landesebene an. „Das hätte ich nie gedacht“, gibt sie zu.

In verschiedenen Gremien aktiv

Erste Erfahrungen als Kommunalpolitikerin machte sie in ihrer Heimatgemeinde Weisenheim am Berg. Dort hat sie auch immer noch einen Sitz im Ortsgemeinderat. Außerdem ist sie Mitglied im Freinsheimer Verbandsgemeinderat sowie im Dürkheimer Kreistag. Von 2009 bis 2014 und dann wieder von 2019 bis 2024 war sie Beigeordnete auf VG-Ebene. Ihre Geschäftsbereiche Kindergärten und Schulen passten zur beruflichen Tätigkeit: Die staatlich anerkannte Erzieherin hat auch ein Studium von Bildungs- und Sozialmanagement vorzuweisen.

Ob sie ihre beruflichen Schwerpunkte weiter in ihre neue politische Arbeit in Mainz einbringen könne, wisse sie noch nicht. Denn erst müssten die Fachausschüsse des Landtags gebildet werden. Auch sei der Übergang nach Mainz noch zu klären. An ihren ehrenamtlichen politischen Mandaten habe sie vor festzuhalten. „Schließlich ist es wichtig, Bodenhaftung zu haben“, betont Schanzenbächer. Mit den Themen vor Ort vertraut zu sein, könne bei der politischen Arbeit auf Landesebene nur helfen, meint sie. Ihre erste Sitzung absolviert die Weisenheimerin bereits am Montag, wenn der neu gewählte Landtag zum ersten Mal zusammentritt. Wichtigster Tagesordnungspunkt: die Wahl des neuen Ministerpräsidenten.