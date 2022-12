Fred Krebs bleibt Vorsitzender des CDU-Gemeindeverbands Freinsheim. Der 59-jährige Freinsheimer wurde einstimmig in seinem Amt bestätigt. Nicht mehr als Stellvertreterin kandidierte Elke Schanzenbächer. Für sie kam Katrin Bläß aus Erpolzheim in den Vorstand.

Als weiterer gleichberechtigter Stellvertreter wurde Michael Bähr-Burkhardt, Bürgermeister von Weisenheim am Sand, wiedergewählt. Die 57-jährige VG-Beigeordnete Schanzenbächer begründete ihren Rückzug damit, dass sie einer jüngeren Kandidatin habe Platz machen wollen. Katrin Bläß ist 44 Jahre, Software-Vertrieblerin und gerade in den Erpolzheimer Gemeinderat nachgerückt. Schanzenbächer ist weiterhin Stellvertreterin im Kreis- und Bezirksvorstand und Vorsitzende der Frauen Union im Kreis Bad Dürkheim.

Krebs, seit 2015 Chef des CDU-Gemeindeverbands, prangerte die schlechte finanzielle Ausstattung der Kommunen an. Ausgerechnet in einer Zeit, in der die hohen Energiekosten den Kommunen zu schaffen machten, bekämen diese weniger Geld vom Land, müssten aber die Bürger durch die neuen Nivellierungssätze bei Grund- und Gewerbesteuer zusätzlich belasten, kritisierte der freiberufliche Chemiker. Zuvor sei es möglich gewesen, defizitäre Haushalte aufzustellen in dem Wissen, dass sich das Minus zum Jahresende doch wieder ausgleiche. Im Januar werde man den Haushalt der Verbandsgemeinde verabschieden. Die CDU habe vorgeschlagen, die Umlage-Erhöhung auf 30 Prozent zu begrenzen. Eigentlich hätte es 34 Prozent gebraucht, um den Haushalt auszugleichen. Krebs bedauerte den Personalmangel in den Kitas sowie in der VG-Verwaltung. Hier bestehe großer Handlungsbedarf. Gleichzeitig fehlten Büros, sodass weder ein Sitzungssaal noch ein Besprechungsraum im Freinsheimer Rathaus zur Verfügung stünden.

Wolf: Müssen Windenergie stärker ausbauen

Auch Kreisvorsitzender Markus Wolf prangerte die Neufassung des kommunalen Finanzausgleichs an, der die Probleme nicht löse. Der Kreis werde auf eine Erhöhung der Umlage verzichten und das Defizit von 3,3 Millionen Euro lieber selbst übernehmen in der Hoffnung, es dann doch noch zum Jahresende ausgleichen zu können. Als Politiker müsse man sich darauf einstellen, dass es in Zukunft zu weiteren Krisen kommen werde. „Wir müssen uns neu justieren in dem, was wir in der Vergangenheit für selbstverständlich gehalten haben“, sagte Wolf auch mit Blick auf die Energieversorgung. Beim Beziehen von LNG-Gas aus den USA müsse man sich klar sein, dass es sich hier um Fracking-Gas handele: „Da muss man sich schon fragen, warum Fracking in Deutschland grundsätzlich verboten ist.“ Neben dem Engagement für Sonnenenergie – Wolf bezog sich auf seine Initiative zur Solarpflicht auf Neubauten sowie auf sanierte Gebäude – müsse jetzt auch die Windenergie stärker ausgebaut werden. „Die CDU muss sich bei regenerativen Energien mehr bewegen“, forderte er.

Der Vorstand

Vorsitzender Fred Krebs, Stellvertreter Katrin Bläß (Erpolzheim), Michael Bähr-Burkhardt (Weisenheim am Sand), Schatzmeister Sascha Leiser (Freinsheim), Mitgliederbeauftragter Andreas Neu (Kallstadt), Schriftführer Frank Zimmerer (Weisenheim am Sand), Beisitzer Barbara Reibold-Niederauer (Freinsheim), Laura Weick und Christian Baist (beide Kallstadt), Erhard Freunscht (Weisenheim am Berg), Jonas Hilpert und Matthias Fülling (Weisenheim am Sand), Erwing Zemke (Herxheim am Brg), Steffen Guhl (Erpolzheim), Marko Leist (Bobenheim am Berg)