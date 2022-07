Sehr gut angekommen ist im vergangenen Jahr das Elfmeterturnier von FV Freinsheim und HSG Eckbachtal in Freinsheim. Daher bitten die beiden Vereine am 10. Juli in Freinsheim erneut zum Kräftemessen vom Punkt. Mit dem Erlös sollen die Jugendabteilungen unterstützt werden. Gemeldet werden kann noch bis 6. Juli.

Handballer und Fußballer gemeinsam – was als große Hilfsaktion für die Flutopfer der Ahr begann (knapp 10.000 Euro wurden vor Kurzem an zwei Vereine überreicht), soll sich als Gemeinschaftsaktion von Sportlern für die Jugend etablieren. Wettkampf ja, aber der Spaß steht beim Elfmeterturnier ganz klar im Vordergrund.

„Wir freuen uns als HSG Eckbachtal, die den TSV Freinsheim in Bezug auf den Handball repräsentiert, zusammen mit dem FV Freinsheim eine solche Veranstaltung durchzuführen“, erklärt Rainer Schantz vom Vorstandsteam der Handballer. Beide Vereine würden eine hervorragende Jugendarbeit machen und zeigten damit ein starkes gesellschaftliches Engagement. Zusammen werden 32 Jugendteams in den beiden Vereinen betreut. Der Erlös der Veranstaltung soll daher beiden Jugendabteilungen zugutekommen.

Anpfiff auf dem Platz des FV Freinsheim ist am 10. Juli um 11 Uhr für die Vorrunde der Erwachsenen. Die Jugend startet um 13.30 Uhr. Die Siegerehrung ist für 16.30 Uhr geplant. Pro Team treten fünf Schützen an. Sie sind nach Altersklassen eingeteilt: sechs bis zwölf Jahre, 13 bis 17 Jahre und Erwachsene (Gruppe 3). Der Nachwuchs schießt aus neun Metern auf ein fünf Meter breites Tor. Die Erwachsenen zielen aus elf Metern auf ein „normales“ Fußballtor. Die Startgebühr beträgt zehn Euro für die Jugend und 20 Euro für Erwachsene. Anders als im vergangenen Jahr soll es getrennte Wertungen für Mädchen– und Damenteams geben, gemischte Teams sind selbstverständlich auch willkommen.

Bis zum Ende der Woche waren bereits 20 Erwachsenen- und zehn Jugendteams mit zum Teil sehr fantasievollen Namen gemeldet. Vor allem bei den rein weiblichen Teams wären allerdings noch ein paar weitere Teilnehmer wünschenswert, sagen die Organisatoren. Teams, die noch teilnehmen wollen, können sich anmelden per E-Mail an mithandundfuss1@gmail.com unter Angabe von Gruppe, Mannschaftsname sowie Nennung eines Mannschaftskapitäns mit Kontaktdaten. Weitere Informationen bei Turnierleiter Frank Harm, Telefon 0177 2867328. Meldeschluss ist am Mittwoch, 6. Juli.