Trotz einer überzeugenden Vorstellung hat Bezirksligist FV Freinsheim beim Tabellenzweiten TuS Knittelsheim 1:3 (1:0) verloren. Es war eine unglückliche Niederlage, denn die Freinsheimer lagen elf Minuten vor dem Abpfiff noch vorne.

„Meine Mannschaft hat mir leidgetan. Sie hätte für ihre couragierte Leistung mindestens einen Punkt verdient gehabt. Sogar ein Sieg wäre aufgrund der größeren Anzahl an guten Tormöglichkeiten denkbar gewesen“, bedauerte der Freinsheimer Trainer Christian Schäfer. Sicherlich habe der TuS die erste klare Gelegenheit gehabt, als FVF-Torwart Ferdinand Schill einen Rückstand verhinderte, doch danach waren die Gäste gefährlicher, etwa bei zwei guten Chancen für Peter Diehl. Das Führungstor für die Blau-Weißen besorgte Oliver Ziese nach einem gut vorgetragenen Angriff und einem Pass von Alexander Haferstroh in die Schnittstelle der Knittelsheimer Abwehrkette (28.).

Auf der Linie geklärt

„Auch in der zweiten Hälfte waren wir gut in den Zweikämpfen. Die Gastgeber hatten zwar einige Standardsituationen, waren aber nicht zwingend genug, auch weil wir gut verteidigt haben“, analysierte Schäfer. Auf der anderen Seite klärten die Südpfälzer einmal auf der Linie und einen Schuss Zieses lenkte der TuS-Torwart an den Außenpfosten. Der Coach fand lediglich einen Punkt, bei dem es seine Mannschaft hätte besser machen können: „Nach dem Wechsel haben wir oft zu schnell einen gewonnenen Ball wieder verloren.“ Deshalb wurde das optische Übergewicht der Einheimischen immer größer.

In einem intensiven Spiel brachte ein von Sebastian Schmidt verursachter Foulelfmeter, den Knittelsheim verwandelte, die Wende (79.). Trotzdem hätte es fast noch zum Unentschieden gereicht. Ein lang geschlagener Ball, der eher ein Befreiungsschlag, denn ein bewusster Steilpass gewesen sei, führte zum 2:1 (87.). Freinsheim öffnete danach die Deckung und versuchte noch das 2:2 zu erreichen, doch der Schuss ging nach hinten los. In der Nachspielzeit erhöhte Knittelsheim auf 3:1 (90.+2). „Ich finde, in diesen 90 Minuten haben sich die Tabellenplätze der beiden Mannschaften nicht erklärt“, resümierte Schäfer.