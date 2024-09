Worauf kommt es es bei einer Elementarschadenversicherung an? Wie lässt sich eine Wohngebäudeversicherung sinnvoll um den wichtigen Schutz ergänzen? In einem digitalen Vortrag gibt Philipp Wolf von der Verbraucherzentrale Ludwigshafen dazu Auskunft. Die Onlineveranstaltung findet am Mittwoch, 2. Oktober, 18 Uhr, statt und dauert etwa 60 Minuten. Fragen können bei der Anmeldung oder im Live-Chat gestellt werden. Die Teilnahme ist kostenlos, Anmeldung unter www.verbraucherzentrale-rlp.de/webseminare-rlp.