Zwischen Sonntag, 21 Uhr, und Montag, 9 Uhr, wurde ein Elektrofahrrad gestohlen. Aufgrund einer Reifenpanne hatte der Eigentümer sein E-Bike unverschlossen an einem Feldweg in Friedelsheim abgestellt. Die bislang unbekannten Täter hatten so leichtes Spiel, das unverschlossene Rad zu entwenden. Bei dem Mountainbike handelte sich um ein Pedelec der Marke Kayza. Es entstand Sachschaden in Höhe von 3500 Euro. Die Polizei Bad Dürkheim bittet um Hinweise unter 06322 9630 oder per E-Mail an pibadduerkheim@polizei.rlp.de.