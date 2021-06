Hurra! Der Elefant im Hamburger Tierpark ist zur Besinnung gekommen und hat den einzig möglichen Ausgang des heutigen Spiels getippt: Deutschland gewinnt. Die 42 Jahre alte Leitkuh Yashoda hatte als „ElefanTORakel“ beim Spiel gegen Frankreich völlig korrekt auf einen Sieg der Franzosen gesetzt und damit Fußballsachverstand bewiesen.

Unsere EM-Tipper sehen die Lage ähnlich. Auf einen Sieg der Portugiesen mag niemand setzen. Trotz eines bestens aufgelegten Cristiano Ronaldo sehen unsere Tipper das deutsche Team vorne.

Derweil ist in die Tipptabelle Bewegung gekommen. Team Gedira, Almdudler, Violinisti und Firefighters FD K’Town teilen sich einen ersten Platz. Aber da ist noch was drin.

Etwa wenn die Schweiz und die Türkei am Sonntag aufeinandertreffen. Selten sind sich die beiden Mannschaften bislang begegnet. Einmal davon aber heftig. Bei einem Länderspiel in Istanbul, es ging um eine WM-Teilnahme, wurden die Schweizer bereits äußerst unfreundlich in der Türkei empfangen. Während des Spiels und nach der Partie wurde es nicht besser. Nach dem Abpfiff ging es derart zur Sache, dass es bei den Schweizern Verletzte zu beklagen gab.

Das ist am Sonntag nicht zu erwarten. Und so hoffen wir auf ein friedliches, sonniges Wochenende mit guten Spielen, kühlem Bier – und einen Sieg für die deutsche Mannschaft.