Ein neues buntes Wandbild ist seit Kurzem in Gönnheim zu sehen. Es ist der Start in einen Kultursommer im Dorf, das wegen Corona schon zum zweiten Mal auf das StreetArt-Festival verzichten muss.

Künstler Frank Cmuchal alias „Smautschi“ ist in Gönnheim bekannt – zumindest sein Werk. So malte er ein Wandbild mit dem Charakterkopf des Schauspielers John Hurt in der Bahnhofstraße.