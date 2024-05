CDU, SPD, FWG, Grüne und FWG treten bei der Stadtratswahl an – so ist es der Dürkheimer Wähler gewohnt. Bei dieser Wahl mischt aber noch einer mit, der bislang politisch noch nicht in Erscheinung getreten ist: Christian Erb. Er sieht sich als Einzelkämpfer und findet: „Keine Chance ist auch eine Chance.“

Parteilos, transparent, unabhängig, bürgerzentriert, das steht auf den Flyern, die der 60-jährige Christian Erb in Bad Dürkheim