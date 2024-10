Die Eintrittspreise für den Gradierbau steigen zum 1. Januar: Einem entsprechenden Vorschlag der Verwaltung stimmte der Haupt- und Finanzausschuss am Dienstag zu. Seit der Wiedereröffnung im Oktober 2010 nach dem Brand im Jahr 2007 waren die Eintrittspreise stabil geblieben. Erwachsene zahlen bislang 1,50 Euro. Die Erhöhung erklärt die Stadt mit der „allgemeinen Preisentwicklung“ sowie den damit verbundenen Unterhalts- und Sanierungskosten für das Bad Dürkheimer Wahrzeichen. Erwachsene zahlen künftig 2,50 Euro, Kinder bis zwölf Jahre, Schwerbehinderte und deren Begleitpersonen haben weiter freien Eintritt. Das gilt auch für Inhaber der Gästekarte. Hier hatte die Verwaltung ursprünglich einen Eintrittspreis von einem Euro vorgesehen, was von der CDU abgelehnt wurde. Der Preis für eine Jahreskarte für Dürkheimer Bürger bleibt stabil bei 40 Euro. Die SPD hatte sich gegen eine geplante Erhöhung für Jahreskarten-Inhaber aus der Stadt ausgesprochen. Besucher, die außerhalb Bad Dürkheims wohnen, zahlen künftig 60 Euro (bislang: 55 Euro) für eine Jahreskarte. Auf Basis der Besucherzahlen aus dem Jahr 2023 rechnet die Stadt mit Mehreinnahmen in Höhe von etwa 117.000 Euro brutto. Ein Teil davon fließt allerdings an den Pächter des Salinencafés. Ein Antrag der FDP, den Tagesordnungspunkt in den Tourismusausschuss zu verweisen, wurde abgelehnt.