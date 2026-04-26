Die Sinsheimer-Grundschule bekommt nun doch eine Küche zur Mensa. Und eine saftige Fördersumme dafür. Wie es dazu gekommen ist.

Als in den Jahren 2019 und 2020 die Hermann-Sinsheimer-Grundschule in Freinsheim saniert und umgebaut wurde, wurde ausgiebig darüber diskutiert, ob eine Küche und ein Speisesaal oder nur eine Mensa eingebaut werden soll. In der jüngsten Sitzung des Verbandsgemeinderats Freinsheim freuten sich Ratsmitglieder über die damalige Entscheidung.

Etwa 1,36 Millionen Euro wurden vor über sechs Jahren in den Umbau investiert, eine Küche war in dem Preis nicht enthalten. Für die hätte es nur einen Zuschuss des Landes gegeben, wenn die Grundschule zur Ganztagsschule geworden wäre. Das wollte damals zwar die Mehrheit der Mitglieder des Verbandsgemeinderats, nicht aber die Mehrheit der Eltern der damaligen Schüler. Keine Ganztagsschule, keine Küche: Das entschieden die Mitglieder des Verbandsgemeinderats einst. Allerdings wurde ein Raum für eine zukünftige Küche eingeplant. Das kommt der Verbandsgemeinde jetzt zugute: Wegen des Ganztagsförderungsgesetzes für Grundschulen zahlt das Land nun 70 Prozent der Kosten für Küchen – deshalb gibt’s nun doch eine für die Freinsheimer Grundschule.

Küche für 80.000 Euro

Verbandsbürgermeister Jürgen Oberholz (FWG) berichtete, dass eine beschränkte Ausschreibung für Kauf und Einbau einer Küche durchgeführt wurde. Die Kosten beim günstigsten Angebot betragen knapp 80.000 Euro. Einstimmig entschieden die Ratsmitglieder, dass die in Budenheim ansässige Heisers Küchen GmbH den Auftrag bekommt.

„Das zeigt, dass man mit Überlegungen sparen kann“, sagte Edwin Schrank (FDP). „Wir haben damals die richtige Entscheidung getroffen“, so Egon Zimmermann (Grüne). Auch wenn die Eltern der damaligen Grundschüler nicht glücklich darüber gewesen seien. Auch Oberholz äußerte sich erfreut, dass die Verbandsgemeinde nun einen Zuschuss zur Küche bekommt.