Eine Schranke zum Amphibienschutz auf der K16: Naturschützer wollen am Montag dem Landrat eine Petition vorlegen, kommen aber nur bis ins Foyer.

Die Forderung nach einer automatisierten Schranke an der K16 zum Schutz für Amphibien hat nach Angaben des Nabu Mittelhaardt in kürzester Zeit 2700 Menschen dazu animiert, eine Petition zu unterschreiben. „Wir lassen auf keinen Fall locker“, sagt Vorsitzender Herbert Fisch zur Situation auf der K16. Hier verenden im Frühjahr Tausende wandernde Kröten und Feuersalamander unter Autoreifen – trotz nächtlichem Fahrverbot.

Installiert werden sollten die Schranken nach dem Willen der Naturschützer zwischen dem Campingplatz und dem Forsthaus Silbertal. Diese sollen alle Fahrer bis auf Rettungskräfte davon abhalten, die Straße in der Wandersaison nachts zu nutzen. Die Installation solle rechtzeitig vor der Amphibienwanderung 2027 erfolgen. „Das Thema soll nicht wieder untergehen“, sagt Fisch am Montag vor der Kreisverwaltung. Er und Nabu-Beisitzerin Susanne Dopp beobachten, dass das Thema seit Jahren bekannt sei, aber keine ausreichenden Maßnahmen getroffen würden.

Dass Fisch und Dopp am Montag bei der Übergabe der Petition an den Landkreis nur bis zum Empfangsbereich kommen, enttäuscht sie. Gerne hätten sie fünf Minuten mit Landrat Hans-Ulrich Ihlenfeld (CDU) gesprochen, der an diesem Tag nicht im Haus sein soll. Seit Mittwoch habe er es versucht, einen Termin zu bekommen, betont Fisch. Dass das anderswo möglich sei, habe ein Besuch beim Landesbetrieb Mobilität (LBM) Speyer am Morgen gezeigt, wo es kein Problem gewesen sei, fünf Minuten von der stellvertretenden Behördenleitung empfangen zu werden.

Die Kreisverwaltung bestätigt auf Nachfrage den Eingang der Petition. Man schätze das Engagement der Naturschützer. „Allerdings galt bislang eine Schrankenlösung, die von Hand geöffnet oder geschlossen wird, aus bekannten Gründen als nicht umsetzbar“, teilt eine Sprecherin mit. Die automatische Schranke wäre jedoch „ein wichtiger Fortschritt für den Schutz der Amphibien“. Diese Lösung werde gerade vom LBM geprüft. Rechtliche und technische Voraussetzungen müssten aber für Rettungsfahrzeuge geschaffen werden, betont der Kreis. Wenn das funktioniere, könne es schon in der kommenden Saison soweit sein.