Der Frauenbund Friedelsheim lädt zu einem Informationstreffen zum Thema Älterwerden ein. Am Donnerstag, 11. Juni, 15 Uhr, informiert Gemeindeschwester plus Vera Götz im Katharina-von-Bora-Haus und beantwortet Fragen.

Ziel der Veranstaltung ist es, Einsamkeit vorzubeugen und älteren Menschen ein möglichst langes, selbstbestimmtes Leben im eigenen Zuhause zu ermöglichen. Im Mittelpunkt stehen praktische Hinweise und Unterstützungsangebote, die den Alltag im Alter erleichtern. Die Veranstaltung richtet sich an ältere Menschen sowie an Interessierte aus deren Umfeld.