Am Fasnachtsdienstag, 21. Februar, ist das Kreishaus Bad Dürkheim mit seinen Außenstellen ebenso wie das Gesundheitsamt in Neustadt ab 13 Uhr geschlossen. Die Kraftfahrzeug-Zulassungsstelle im Kreishaus schließt bereits um 11.30 Uhr. Der Rosenmontag, 20. Februar, bringt für den Dienstbetrieb der Kreisverwaltung keine Änderungen mit sich. Die Wertstoffhöfe Friedelsheim, Haßloch und Grünstadt haben regulär geöffnet. Der Wertstoffhof in Esthal hat ebenfalls wie gewohnt am Samstag geöffnet.

Die Stadtverwaltung und das Bürgerbüro schließen am Fastnachtsdienstag bereits ab 12 Uhr. Alle kulturellen Einrichtungen im Kulturzentrum Haus Catoir – Musikschule, Volkshochschule, Offene Kreativ-Werkstatt und Stadtmuseum – sind ganztägig geschlossen. Zudem finden in der Offenen Kreativ-Werkstatt auch am Rosenmontag keine Kurse statt. Die Tourist-Information hat zu den regulären Zeiten von 9.30 bis 18 Uhr geöffnet.