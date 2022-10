Ein Brand im Keller eines Einfamilienhauses in der Georg-Fitz-Straße in Ellerstadt hat die Feuerwehren aus der Verbandsgemeinde Wachenheim und Umgebung am Samstag beschäftigt.

Die genaue Brandursache stand am Samstagabend noch nicht fest. Der Eigentümer des Hauses vermutet nach Angaben der Feuerwehr einen technischen Defekt der Sauna im Keller des Einfamilienhauses, die zum Zeitpunkt des Feuers aber nicht in Betrieb war.

Mit insgesamt neun Einsatzfahrzeugen rückten die Wehren der Verbandsgemeinde Wachenheim, die von fünf Fahrzeugen der Dürkheimer Feuerwehr unterstützt wurden, am Samstag gegen 12 Uhr zu dem Brand aus. Aufgrund der starken Rauchentwicklung, die schon aus großer Entfernung erkennbar war, wurde von der Feuerwehr Katwarn ausgelöst. Über Rundfunk und Lautsprecherdurchsagen wurden die Bürger aufgefordert, Fenster und Türen geschlossen zu halten.

Schwierige Brandbekämpfung

Fünf Fahrzeuge des Technischen Hilfswerks (THW) und zwei Krankenwagen waren ebenfalls vor Ort. Nach Auskunft des Wehrleiters der Verbandsgemeinde Wachenheim, Christian Schmidt, sei die Brandbekämpfung aufgrund der starken Rauchentwicklung und der großen Hitze sehr schwierig gewesen. Im Keller herrschten teilweise Temperaturen von über 900 Grad Celsius. Auch der Gerätewagen Atemschutz der Kreisbereitschaft aus Haßloch war mit am Einsatzort. Die Wehrleute übergaben zwei Menschen an den Rettungsdienst, die Rauchgase eingeatmet hatten.

Die Einsatzkräfte – etwa 80 waren vor Ort – konnten den Brand schließlich mit viel Mühe unter Kontrolle bringen. Zunächst sei die Bekämpfung des Feuers nur von außen möglich gewesen, so Wehrleiter Schmidt. Nach Erkundung der Lage drangen mehrere Atemschutztrupps in das Gebäude vor und löschten von innen.

Das Haus ist nach Angaben der Feuerwehr derzeit nicht bewohnbar, so dass Einsatzkräfte des Technischen Hilfswerks zum Eigentumsschutz abgestellt werden mussten. Die Löscharbeiten dauerten bis in den frühen Samstagabend. Zur Höhe des Schadens gab es noch keine Angaben.