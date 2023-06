Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Hier einloggen

Die Erderwärmung zu stoppen, ist die vielleicht wichtigste Aufgabe der Menschheit in den kommenden Jahrzehnten. Aber was kann jeder Einzelne tun? Die Dürkheimer Klimaschutzmanagerinnen Jennifer May und Anja Balthasar machen konkrete Vorschläge, die ohne großen Aufwand umsetzbar sind.

Sonnenenergie nutzen

„Durch eine eigene Solaranlage werden Sie unabhängiger von fossilen Energieträgern und leisten einen direkten Beitrag zur Energiewende“, erläutern