Am Sonntag, 27. Juni, 14 Uhr, findet der Einführungsgottesdienst für den neuen Pfarrer von Gönnheim, Friedelsheim und Ellerstadt, Simon Krug an der Protestantischen Kirche in Friedelsheim statt. Den Gottesdienst hält Dekan Stefan Kuntz. Anmeldung ist nötig unter Telefon 06322 92193.