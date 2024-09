Während die CDU in Friedelsheim diese Woche damit haderte, dass die FWG in der Gemeinde sowohl den Bürgermeister als auch den Ersten Beigeordneten stellt, vollzieht die CDU in der Stadt Freinsheim selbst diesen Schritt und installiert eine Doppelspitze. Es kommt eben ganz auf die jeweilige Machtposition an, wie politisch argumentiert wird. Was die Koalition in Freinsheim in der aktuellen Legislaturperiode erreichen will, weiß man nicht. Sie hat sich dazu öffentlich noch nicht erklärt.

Auch die Opposition scheint noch in der Findungsphase zu sein. Sie ist so klein, dass ein Fehlen einzelner Mitglieder erschreckend deutlich wird. Sie bestand bei der Sitzung am Donnerstag sogar nur aus drei Mitgliedern. Wenn der Auftakt prägend war für diese Legislaturperiode, dann schlägt die Stunde der kritischen Beobachter außerhalb der Gremien.